Covid-19 | studente positivo nel casertano | scuola chiusa per sanificazione

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLamedia “San Giovanni Bosco” di Trentola Ducenta è statadal dirigente scolastico Michele Di Martino per la presenza di unoal-19. La chiusura dellaè stata disposta nella giornata di ieri, per consentire ladei locali e per poter riprende così regolarmente la didattica per lunedì 8 febbraio. Nell’avviso diramato dal dirigente scolastico Michele Di Martino, si legge che faranno ritorno tutte le classi tranne la II E dove è stato accertato il caso di-19. Per la classe prosegue dunque la didattica a distanza fino a nuova comunicazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

