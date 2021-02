Covid | 11 641 nuovi casi e 270 morti | il bollettino del 7 febbraio 2021

(Di domenica 7 febbraio 2021)Italia,oggi 7, contagi, guariti Secondo ildi oggi, domani 7, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.641 i, contro i 13.442 di ieri, e 270 i(ieri erano stati 385) *Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Icolori delle Regioni: la Sardegna diventa gialla, l’Umbria rischia il rosso / 2., vaccino russo Sputnik è efficace al 91,6% / 3. La Lombardia cerca infermieri “gratis” per somministrare i vaccini: scoppia la polemica / 4. “Vietato ammalarsi”: l’ordinanza del comune sardo dove non ci sono più medici di base 5., il ...

zazoomblog : Covid-19 bollettino medico 7 febbraio: 11.641 contagiati e 270 deceduti - #Covid-19 #bollettino #medico - infoitsalute : Covid Italia, oggi 11.641 contagi e 270 morti: bollettino 7 febbraio - liberainfo : RT @Adnkronos: #CovidItalia, oggi 11.641 contagi e 270 morti: bollettino 7 febbraio - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 7 febbraio 2021: 11.641 casi e 270 morti - Ragusanews : Covid Italia, 7 febbraio 2021: 11.641 casi e 270 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 641

...6% Sono 11.i nuovi positivi al coronavirus (ieri 13.442)nel report del 7 febbraio, con 206.789 ... Veneto, 290 nuovi contagi e 10 morti La settimana in Veneto si chiude con 290 nuovi casinelle ...Sono 11.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 2.636.738 il numero di persone che ... 11.380 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno ...Si abbassano rispetto a ieri i numeri del contagio in Sicilia: sono 574 i nuovi casi nelle ultime 24 ore sull’Isola (ieri erano 836 ). Si registrano altri 25 decessi. 806 le persone guarite.Sono 11.641 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 7 febbraio. Si registrano altri 270 morti da ieri. In totale sono 2.6 ...