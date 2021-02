Covid | 1 515 nuovi positivi in Lombardia A Bergamo 50 casi Oltre 27 mila i tamponi

(Di domenica 7 febbraio 2021) I dati regionali nel bollettino di domenica 7 febbraio. Il rapportoè al 5,4%. Diminuiscono i ricoverati nei reparti: -73. In terapia intensiva 4 ricoveri in più. Le vittime sono 58.

Sono al momento infettati dal- 19 ben 427.024 italiani, un calo di 10 unità rispetto alla ... Lombardia 1., Emilia Romagna 1.382 e Lazio 920. (agg. di Niccolò Magnani) IL BOLLETTINO DI IERI E'...Oggi sono morte per270 persone, 115 in meno di ieri. Totalmente nel Paese le vittime del ... seguita da Lombardia ed Emilia - Romagna rispettivamente con 1.e 1.382. Nelle altre regioni i ...Sono 1.515 i nuovi casi di contagi da coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Crescono di 130 unità le persone che hanno contratto il virus in Provincia di Monza e Brianza. Sono 1.515 ...Milano, 7 feb. (Adnkronos) - A fronte di 1.515 nuovi casi, in Lombardia sono 926 i dimessi e i guariti dal Covid19 nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive hanno 4 posti in più occupati da pazienti ...