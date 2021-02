Così l’accordo Ue-Cina ha spaccato l’asse franco-tedesco. Il commento di Amighini (Di domenica 7 febbraio 2021) La scorsa settimana, parlando nel primo giorno del Forum economico di Davos, il ministro dell’Economia e dell’Energia tedesco, Peter Altmaier, ha detto che “non è stato un errore” aver firmato il Cai, l’accordo commerciale tra Ue e Cina – siglato poche settimane prima dell’insediamento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Altemaier, alla CNBC, ha dichiarato che l’intesa è “in gran parte gemella degli accordi che gli Stati Uniti hanno già con la Cina” e che si tratta “di creare condizioni di parità”. Se per Berlino la linea seguita è stata quella giusta, tanto non lo è stato per la Francia e per la Spagna – quest’ultima sempre più preoccupata della crescita dell’influenza cinese in Sudamerica e nel Mediterraneo. “l’accordo ha rotto l’asse ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) La scorsa settimana, parlando nel primo giorno del Forum economico di Davos, il ministro dell’Economia e dell’Energia, Peter Altmaier, ha detto che “non è stato un errore” aver firmato il Cai,commerciale tra Ue e– siglato poche settimane prima dell’insediamento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Altemaier, alla CNBC, ha dichiarato che l’intesa è “in gran parte gemella degli accordi che gli Stati Uniti hanno già con la” e che si tratta “di creare condizioni di parità”. Se per Berlino la linea seguita è stata quella giusta, tanto non lo è stato per la Francia e per la Spagna – quest’ultima sempre più preoccupata della crescita dell’influenza cinese in Sudamerica e nel Mediterraneo. “ha rotto...

