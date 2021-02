Cosa ha scritto La Stampa contro Meloni e perché ha fatto scandalo (Di domenica 7 febbraio 2021) Una mole (Antonelliana) di polemiche. Non si placa il polverone nato da un articolo del quotidiano torinese La Stampa su Giorgia Meloni. In un fondo sulla leader di Fratelli d’Italia il giornalista Alberto Mattioli ha scritto che la Meloni vive “sensi di colpa perché la politica la tiene lontana dalla figlia…prodotta con la collaborazione del compagno…”. Più in là, Mattioli rincara: “Questa postfascista modello Dio, Patria e famiglia è pure a suo modo una femminista”. Parole infelici e fuori luogo che hanno innescato una catena di reazioni al vetriolo. perché tirare in mezzo con un attacco personale la figlia Ginevra in un’analisi politica? È la domanda che si sono posti diversi nomi di peso della politica italiana, con una vicinanza trasversale alle forze politiche. Ci sono ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Una mole (Antonelliana) di polemiche. Non si placa il polverone nato da un articolo del quotidiano torinese Lasu Giorgia. In un fondo sulla leader di Fratelli d’Italia il giornalista Alberto Mattioli hache lavive “sensi di colpala politica la tiene lontana dalla figlia…prodotta con la collaborazione del compagno…”. Più in là, Mattioli rincara: “Questa postfascista modello Dio, Patria e famiglia è pure a suo modo una femminista”. Parole infelici e fuori luogo che hanno innescato una catena di reazioni al vetriolo.tirare in mezzo con un attacco personale la figlia Ginevra in un’analisi politica? È la domanda che si sono posti diversi nomi di peso della politica italiana, con una vicinanza trasversale alle forze politiche. Ci sono ...

lucasofri : (avevo scritto una cosa che ha annoiato me stesso e l'ho buttata, sulla crisi; ma condivido la mia sulla piccola ec… - ricpuglisi : Seriamente: il libro Tu Sei Rete di Davide Casaleggio -a parte l'orrido italiano in cui è scritto- spiega meglio… - Ariennoir : si ma io ho scritto mi manchi di leali per franci oppini cosa dovevo scrivere di più cioè il senso mi pare chiaro s… - sonfattacosi : Ma scusate nel box richieste voi non avete scritto 'la canzone dedicata a...' E cosa avete scritto allora? - imperotzsof : RT @unpochinorosica: Cosa c'era Come l'ha scritto: interpretato G.S.: #TZvip #GFvip https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa scritto Clementino: "Sogno il Festival di Cannes"

Cosa ci puoi dire di questa esperienza? "Tempo fa il grandissimo Ettore Scola ha scritto un copione, Il drago a forma di nuvola, che è stato riadattato da Castellitto e dalla Mazzantini e trasformato ...

Palermo, la cantante Piera Napoli uccisa in casa. Aveva denunciato il marito Salvatore Baglione un mese fa

... che si trova in caserma ha pubblicato un post del profilo "Dna criminale": sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c'è scritto "Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il ...

«Natalità, il regime fece meglio di noi» Anna Menghi elogia Mussolini e scatena un polverone Cronache Maceratesi Federico Fantinel: «Carbonia ha bisogno di un programma concreto e realizzabile»

«Il mio impegno per Carbonia continua. A breve ci saranno le elezioni comunali e a Carbonia c'è una grande incertezza. Si sente solo parlare di auto can ...

Clementino: «Sogno il Festival di Cannes»

Reduce dall’esperienza sul set di Il materiale emotivo diretto da Sergio Castellitto, il rapper ci racconta quale sia la sua massima ambizione e come il cinema nutra la sua ispirazione artistica ...

ci puoi dire di questa esperienza? "Tempo fa il grandissimo Ettore Scola haun copione, Il drago a forma di nuvola, che è stato riadattato da Castellitto e dalla Mazzantini e trasformato ...... che si trova in caserma ha pubblicato un post del profilo "Dna criminale": sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c'è"Il rispetto gran bella, peccato che non tutti ne conoscano il ...«Il mio impegno per Carbonia continua. A breve ci saranno le elezioni comunali e a Carbonia c'è una grande incertezza. Si sente solo parlare di auto can ...Reduce dall’esperienza sul set di Il materiale emotivo diretto da Sergio Castellitto, il rapper ci racconta quale sia la sua massima ambizione e come il cinema nutra la sua ispirazione artistica ...