Cortina 2021: Tajani, ‘in bocca al lupo ad atleti, ci mancherà talento Goggia’ (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “In bocca al lupo a tutti gli atleti che prenderanno parte ai mondiali di sci alpino a Cortina 2021. Una vetrina importante per l’Italia. Ci mancherà il talento di Sofia Goggia”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Inala tutti gliche prenderanno parte ai mondiali di sci alpino a. Una vetrina importante per l’Italia. Ciildi Sofia Goggia”. Lo scrive su Twitter Antonio, vicepresidente di Forza Italia. L'articolo CalcioWeb.

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - Corriere : Thöni: «Il primo alloro vinto? Usato da mia zia per cucinare» - Agenzia_Ansa : #Cortina2021: i Mondiali di sci tornano in Italia. Dalle Olimpiadi'56 al sogno iridato, in attesa dei Giochi Olimpi… - RaiSport : ?? Subito 4 azzurre in pista Esordio mondiale con la #supercombinata per #Bassino, #Brignone, #Curtoni e #Marsaglia… - bbeghella : RT @lazampa: VIDEO Cortina 2021,anche il cane Spoke della Polizia sulle Dolomiti per vigilare sui mondiali di sci @fulviocerutti https://t… -