Cortina 2021 | Poste celebrano i mondiali con francobollo

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il grande sci internazionale torna a darsi convegno nella spettacolare cornice di Cortina d'Ampezzo con i Campionati del mondo di sci alpino in programma da oggi fino al 21 febbraio. Per l'occasione, proprio nella giornata in cui la Cerimonia d'apertura darà il via alla kermesse iridata, il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo, appartenente alla serie tematica "lo Sport", dedicato ai mondiali e di cui Poste Italiane S.p.A. assicurerà la distribuzione sull'intero territorio nazionale attraverso la rete degli Uffici Postali e dei dieci Spazi Filatelia. Poste Italiane, inoltre, ha predisposto il servizio filatelico temporaneo legato all'emissione con annullo filatelico speciale, che si è svolto oggi presso l'Ufficio postale Cortina

