Coronavirus | Speranza “Massima prudenza su tutto il territorio”

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Servesuilnazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto.(ITALPRESS).

Dopo gli Stati Uniti, e qualche settimana fa la Germania, via libera dal ministro della Salute, Roberto, alla distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. La firma su un ...