Coronavirus | Speranza “Massima prudenza su tutto il territorio”

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Servesuilnazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A Bologna focolaio all'ospedale Sant'Orsola con dieci casi di varianti di.