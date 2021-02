Coronavirus, Speranza autorizza gli anticorpi monoclonali (Di domenica 7 febbraio 2021) Una nuova mossa contro la pandemia di Coronavirus, dopo l’autorizzazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza agli anticorpi monoclonali. Questa terapia è già stata resa disponibile in Germania e Stati Uniti e dopo l’ok dell’Aifa arriva ora anche in Italia. Si attende il parere dell’Ema, che sta procedendo alla revisione degli studi disponibili per armonizzare le linee guida sull’uso degli anticorpi monoclonali a livello europeo. Coronavirus, arrivano gli anticorpi monoclonali Il ministro Speranza ha annunciato l’ok all’uso degli anticorpi monoclonali contro i casi di Coronavirus che non richiedono l’ospedalizzazione. “Sulla base ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Una nuova mossa contro la pandemia di, dopo l’zione da parte del ministro della Salute Robertoagli. Questa terapia è già stata resa disponibile in Germania e Stati Uniti e dopo l’ok dell’Aifa arriva ora anche in Italia. Si attende il parere dell’Ema, che sta procedendo alla revisione degli studi disponibili per armonizzare le linee guida sull’uso deglia livello europeo., arrivano gliIl ministroha annunciato l’ok all’uso deglicontro i casi diche non richiedono l’ospedalizzazione. “Sulla base ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Prudenza, zona gialla non è scampato pericolo' #coronavirusitalia - Jovinow : Focolai per le varianti e la folla vista sabato, Speranza avverte: “Massima prudenza. Rischio è alto”. Iss: “Le tre… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #CoronavirusItalia #Agriturismo Si punta soprattutto sulla voglia di uscire delle persone. La speranza, pur senza farsi illu… - Notiziedi_it : Coronavirus, Speranza “Massima prudenza su tutto il territorio” - infoitinterno : **Coronavirus: Speranza, 'massima prudenza su tutto il territorio, non vanificare progressi'** -