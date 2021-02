Coronavirus Sardegna, 154 nuovi casi e 3 morti: il bollettino (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 154 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. Dall'inizio dell'emergenza nell'isola ci sono stati 39.527 casi di positività e 1.019 decessi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente. Sono invece 382 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12 rispetto al dato di ieri), mentre sono 34 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.269. I guariti sono complessivamente 23.590 (+114), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 233. Sul territorio, dei 39.527 casi positivi complessivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 154 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre. Dall'inizio dell'emergenza nell'isola ci sono stati 39.527di positività e 1.019 decessi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente. Sono invece 382 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12 rispetto al dato di ieri), mentre sono 34 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.269. I guariti sono complessivamente 23.590 (+114), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 233. Sul territorio, dei 39.527positivi complessivamente ...

