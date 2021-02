Coronavirus oggi: vaccino, somministrate 2,5 milioni di dosi. Folla nelle città per il weekend «giallo» (Di domenica 7 febbraio 2021) ? Russia, 16.048 casi e 432 decessi? Pakistan, altri 50 morti e 1.350 contagi? vaccino, somministrate 2,5 milioni di dosi? Sabato «giallo», assembramenti in tutte le città d’Italia Leggi su ilsole24ore (Di domenica 7 febbraio 2021) ? Russia, 16.048 casi e 432 decessi? Pakistan, altri 50 morti e 1.350 contagi?2,5di? Sabato «», assembramenti in tutte led’Italia

giornalettismo : La task force anti #fakenews del governo è stata costituita in pieno lockdown per combattere le bufale sul coronavi… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 febbraio: 13.442 nuovi casi e 385 morti - Tg1Rai : Un anno fa a #Wuhan la scomparsa del #medico che per primo ipotizzo l'esistenza di una nuova forma di #coronavirus… - SaluteLazio : #Coronavirus: Unità di Crisi Regione: domani al via le vaccinazioni over 80. Ad oggi prenotati oltre 214 mila anzia… - gilevans66 : @InMonsterland @riconoscibile @Covidioti @miagoly @laLucia82 @No_Islam_ @sabrina__sf @initlabor @ Oggi a Firenze pu… -