Coronavirus: nuovi colori delle Regioni italiane da lunedì 8 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Coronavirus: da lunedì 8 febbraio 2021 nuovi colori delle Regioni. Ecco cosa cambierà nelle prossime ore. Tutto quello che c’è da sapere. I nuovi colori delle Regioni dall’8 febbraioCome precedentemente anticipato, da lunedì 8 febbraio 2021 in Italia le Regioni cambiano ancora colore. Con l’inizio della nuova settimana, 17 saranno le Regioni in zona gialla e 4 quelle in arancione. Non mancheranno, tuttavia, alcune province in zona rossa. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo. I nuovi colori delle Regioni da ... Leggi su altranotizia (Di domenica 7 febbraio 2021): da2021. Ecco cosa cambierà nelle prossime ore. Tutto quello che c’è da sapere. Idall’8Come precedentemente anticipato, da2021 in Italia lecambiano ancora colore. Con l’inizio della nuova settimana, 17 saranno lein zona gialla e 4 quelle in arancione. Non mancheranno, tuttavia, alcune province in zona rossa. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Ida ...

