Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 febbraio 2021: 920 nuovi casi e 20 morti (Di domenica 7 febbraio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 febbraio 2021 : sono 920 i nuovi casi positivi (410 a Roma città) su oltre 22mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In calo ricoveri e terapie ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) nel, ildi, 7: sono 920 ipositivi (410 a Roma città) su oltre 22mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In calo ricoveri e terapie ...

Tg1Rai : Un anno fa a #Wuhan la scomparsa del #medico che per primo ipotizzo l'esistenza di una nuova forma di #coronavirus… - Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - fattoquotidiano : UN VACCINO PER I POVERI Dagli scienziati di Cuba dipende la sorte dei “non allineati” nella lotta al coronavirus - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 2… - SaluteLazio : #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di… -