Coronavirus, morto Roberto Carradori: fondò una delle prime radio libere (Di domenica 7 febbraio 2021) Dramma nelle Marche ed è stato musicista molto apprezzato. (Facebook)Le Marche apprendono con dolore la morte di un musicista molto apprezzato, soprattutto nella zona del Piceno, ovvero Roberto Carradori. Nato ad Ascoli Piceno 72 anni fa, l’uomo è venuto a mancare a San Benedetto del Tronto. A ucciderlo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato il Coronavirus. Leggi anche -> Paolo Conticini, il momento difficile che non tutti sanno L’annuncio della morte del musicista e animatore di una delle prime radio libere nelle Marche è stato dato via Facebook dal figlio Valerio. Il figlio ha spiegato: “Roberto non è più con noi. Nella vita ha superato enormi difficoltà di salute e di vita ma il Covid lo ha portato via prima del ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021) Dramma nelle Marche ed è stato musicista molto apprezzato. (Facebook)Le Marche apprendono con dolore la morte di un musicista molto apprezzato, soprattutto nella zona del Piceno, ovvero. Nato ad Ascoli Piceno 72 anni fa, l’uomo è venuto a mancare a San Benedetto del Tronto. A ucciderlo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato il. Leggi anche -> Paolo Conticini, il momento difficile che non tutti sanno L’annuncio della morte del musicista e animatore di unanelle Marche è stato dato via Facebook dal figlio Valerio. Il figlio ha spiegato: “non è più con noi. Nella vita ha superato enormi difficoltà di salute e di vita ma il Covid lo ha portato via prima del ...

LucaRic21703581 : Quasi tutte le volte che leggete morto di #covid era in realta' una persona molto malata di altro (malattie cardiov… - Niccobrighe : Li Wenliang è morto un anno fa dopo aver lanciato per primo l'allarme sul coronavirus ed essere stato, per questo,… - Capobianco2005C : #UnAnnoFa/2 (7 Feb) A #Wuhan muore il Dottor #LiWenliang, uno dei primi a lanciare l'allarme sul #coronavirus ed os… - salernotoday : Covid-19: muore un anziano di Sala Consilina, altri 13 positivi a Pellezzano di cui 4 minori - SanremoNews : Coronavirus: altri 29 nuovi casi oggi nel Principato di Monaco, c'è anche un morto di 77 anni -