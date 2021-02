Coronavirus | la tragedia di Codogno | un anno fa la prima zona rossa d' Italia 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - La dottoressa Annalisa Malara, anestesista di turno in terapia intensiva, nel pomeriggio decide di sottoporlo al tampone per il Covid-19. L'esito del test viene comunicato dall'ospedale Sacco aalle 21. Tutti sono increduli. L'équipe di rianimazione è sotto choc: il test risulta positivo ma Mattia non è mai stato in Cina. E' però stato a cena da un amico rientrato dall'Asia, racconta la moglie, incinta e positiva anche lei al Covid. Parte la caccia al paziente zero, si cerca in tutto il Lodigiano ma l'amico di Mattia, che avrebbe dovuto essere il ‘paziente zero' è negativo al Covid. Mattia nel frattempo è intubato e ricoverato in terapia intensiva. Scatta l'allarme ma è forse troppo tardi. Medici e infermieri dell'ospedale che lo hcurato sono positivi. Il giorno dopo l'ospedale viene chiuso,sta per ...