Coronavirus Italia oggi: il bollettino dei contagi Covid. I dati dalle regioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Attesa per il nuovo bollettino di oggi sull'andamento del Coronavirus in Italia, mentre sul territorio nazionale spuntano micro aree rosse in Umbria, Toscana, Abruzzo e Sicilia . A preoccupare sono ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Attesa per il nuovodisull'andamento delin, mentre sul territorio nazionale spuntano micro aree rosse in Umbria, Toscana, Abruzzo e Sicilia . A preoccupare sono ...

Corriere : Casi di variante inglese e brasiliana, la provincia di Perugia zona rossa: chiusi anche... - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Gaebaldi : Covid: come cambiano i colori dell'Italia da domani da 8 febbraio #cambia #coronavirus #covid19 #febbraio #regole… - Il_Paradroide : RT @Bufalenet: Il Vaccino Astrazeneca è arrivato in Italia. #55anni #anticorpi #anticorpimonoclonali #astrazeneca #coronavirus #covid19 #di… - PaTonygrass : Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: domenica in zona gialla in quasi tutta Italia, da domani i nuovi… -