Coronavirus | infettivologo Bassetti | ' Liguria disponibile ad acquistare monoclonali'

(Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "La Regioneanche adfuori budget" gli anticorpi"per renderli disponibili almeno a chi ha già in piedi un protocollo". Lo ha detto Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della, spiegando a Domenica In di aver avuto a proposito un colloquio con il governatore Giovanni Toti. "Credo sia soltanto necessario trovare una quadratura burocratica amministrativa per averli", aggiunge.

'Nel mio reparto di Genova c'è una situazione di calma, speriamo che duri, il grado di riempimento del mio reparto è il più basso degli ultimi tre mesi, ma dobbiamo avere molta cautela, perché solo ...... rispetto aldi marzo, e quindi è in atto una corsa contro il tempo per cercare di ... come lo definisce l'Stefano Vella, dell'Università Cattolica di Roma. Per questo avere '...Milano, 7 feb. (Adnkronos) – “La Regione Liguria è disponibile anche ad acquistare fuori budget” gli anticorpi monoclonali “per renderli disponibili almeno a chi ha già in piedi un protocollo”. Lo ha ...Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Cerchiamo di evitare di far passare questo: non ci sono vaccini di serie A e di serie B. Quello di Astrazeneca è un ottimo vaccino, ha la copertura del 100% sulla malatti ...