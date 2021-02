Coronavirus: in Lombardia meno ricoverati (-73) (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - A fronte di 1.515 nuovi casi, in Lombardia sono 926 i dimessi e i guariti dal Covid19 nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive hanno 4 posti in più occupati da pazienti gravi, per un totale di 358: gli ingressi in un giorno sono stati 14. Scendono invece i ricoverati negli altri reparti: sono 3.467 in tutto, -73. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - A fronte di 1.515 nuovi casi, insono 926 i dimessi e i guariti dal Covid19 nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive hanno 4 posti in più occupati da pazienti gravi, per un totale di 358: gli ingressi in un giorno sono stati 14. Scendono invece inegli altri reparti: sono 3.467 in tutto, -73.

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73). A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi posi… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigenici rapidi. Approvato l’accordo tra Lombardia… - verolove87 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73). A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi positivi (… - verbanonews : New post: Coronavirus, i dati del 7 febbraio: i nuovi positivi sono 73 nel Varesotto, 1515 in Lombardia -