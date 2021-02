Coronavirus | in Lombardia 58 decessi nelle ultime 24 ore ieri 50 In calo gli ingressi in terapia intensiva

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il bollettino del 7 febbraio REGIONE, il bollettino del 7 febbraio 202124 ore insi contano 1.515 nuovi positivi al(-408 rispetto a) e 58 morti (+8). I ricoverati sono 3.825, di cui 358 inerano 354) e 3.467 in area non critica (-73). I nuovinei reparti di rianimazione sono 14, inrispetto ai 22 di sabato 6 febbraio (-8). Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 547.114, quello delle vittime arriva a 27.453. Il bollettino di domenica 7 febbraio registra un tasso di positività del 5,4% (era al 5,3%), con un totale di 27.624 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Dati Covid: nell'ultima settimana: meno contagi (-19,8%) ma più morti (+63,6%). Il raffronto statistico è rispetto ai sette giorni precedenti ...Il tasso di positività si attesta al 5,4% con 1.515 nuovi casi. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia tocca quota 547.114, quello delle vittime arriva a 27.453. Il bollettino del 7 febbr ...