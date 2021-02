Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 7 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 febbraio Come ogni domenica diminuiscono i contagi e i tamponi. Sono 11.641 i nuovi casi su oltre 206mila test. Tasso di positività al 5,6%. Se si considerano solo i molecolari sale al 9,4%. Diminuiscono sia i decessi (270) che gli ingressi in terapia intensiva (105). Continua a ridursi la pressione sui servizi sanitari. Sono 3 in meno i pazienti gravi e 142 i ricoveri ordinari. La Campania (+1.741) è la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 7 febbraio Come ogni domenica diminuiscono i contagi e i tamponi. Sono 11.641 i nuovi casi su oltre 206mila test. Tasso di positività al 5,6%. Se si considerano solo i molecolari sale al 9,4%. Diminuiscono sia i decessi (270) che gli ingressi in terapia intensiva (105). Continua a ridursi la pressione sui servizi sanitari. Sono 3 in meno i pazienti gravi e 142 i ricoveri ordinari. La Campania (+1.741) è la ...

