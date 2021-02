Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 febbraio: calano le vittime (Di domenica 7 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 7 febbraio 2021, registrano 11.641 casi e 270 vittime. calano i numeri sia dei contagi che dei decessi. Tasso di positività al 5,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 427.024, con un decremento di solo -10. 105 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.380 unità, un numero più basso rispetto al giorno precedente. Sale di poco rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.266 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia Romagna. Lombardia: casi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 72021, registrano 11.641 casi e 270i numeri sia dei contagi che dei decessi. Tasso di positività al 5,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 427.024, con un decremento di solo -10. 105 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.380 unità, un numero più basso rispetto al giorno precedente. Sale di poco rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.266 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia Romagna. Lombardia: casi ...

