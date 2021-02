Coronavirus, in Italia 11.641 nuovi casi Oltre 206 mila test. Le vittime sono 270 (Di domenica 7 febbraio 2021) I dati delle ultime 24 ore nel bollettino del ministero della Salute di domenica 7 febbraio. Tasso di positività al 5,6%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 febbraio 2021) I dati delle ultime 24 ore nel bollettino del ministero della Salute di domenica 7 febbraio. Tasso di positività al 5,6%.

Corriere : In Italia 11.641 nuovi casi e tasso di positività al 5,6%, 270 i morti: l’ultimo bollettino - Corriere : Casi di variante inglese e brasiliana, la provincia di Perugia zona rossa: chiusi anche... - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2535295 Di cui prime dosi: 1420273 Di cui se… - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Italia 270 morti e 11.641 nuovi casi: il bollettino ufficiale con i dati della pandemia - DelarueF : RT @Corriere: In Italia 11.641 nuovi casi e tasso di positività al 5,6%, 270 i morti: l’ultimo bollettino -