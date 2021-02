Coronavirus, il bollettino di oggi 7 febbraio: 11.641 nuovi casi e 270 morti, i dati Covid regione per regione (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi: nuovi positivi, decessi, ricoveri nei reparti ordinari e terapia intensiva, tasso di ... Leggi su today (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dipositivi, decessi, ricoveri nei reparti ordinari e terapia intensiva, tasso di ...

Corriere : In Italia 11.641 nuovi casi e tasso di positività al 5,6%, 270 i morti: l’ultimo bollettino - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino del 7 febbraio -) - pino616gmailco1 : In Italia 11.641 nuovi casi e tasso di positività al 5,6%, 270 i morti: l’ultimo bollettino - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino delle ultime 24 ore - #Coronavirus #Italia #bollettino - SkyTG24 : La percentuale di positivi è al 5,6%, ma da qualche settimana il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antig… -