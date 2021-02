Coronavirus, i dati: 11.641 nuovi casi in 24 ore con 206.789 tamponi. Altri 270 morti (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11.641 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli oltre 13mila casi registrati ieri. A dirlo l’ultimo bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute che fotografa la situazione ogni giorno. Secondo il monitoraggio sono stati fatti 206.789 tamponi, sia molecolari che antigenici, oltre 75mila in meno rispetto alla giornata di sabato. Il tasso di positività, quindi è tornato a salire e si attesta al 5,6%. Le vittime, secondo il monitoraggio, sono state 270 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 385 registrate ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11.641 ipositivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli oltre 13milaregistrati ieri. A dirlo l’ultimo bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute che fotografa la situazione ogni giorno. Secondo il monitoraggio sono stati fatti 206.789, sia molecolari che antigenici, oltre 75mila in meno rispetto alla giornata di sabato. Il tasso di positività, quindi è tornato a salire e si attesta al 5,6%. Le vittime, secondo il monitoraggio, sono state 270 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 385 registrate ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

