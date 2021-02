Coronavirus: Fontana e Moratti in Fiera Milano, 'su vaccini servirà lavoro di squadra' (2) (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Le sperimentazioni - ha spiegato Fontana a margine della visita alla Fiera di Milano - sono andate bene: è un modello che vorremmo replicare su tutto il resto del territorio regionale quando potremo iniziare le vaccinazioni di massa, sperando sempre che arrivino i vaccini". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Le sperimentazioni - ha spiegatoa margine della visita alladi- sono andate bene: è un modello che vorremmo replicare su tutto il resto del territorio regionale quando potremo iniziare le vaccinazioni di massa, sperando sempre che arrivino i".

TV7Benevento : Coronavirus: Fontana e Moratti in Fiera Milano, 'su vaccini servirà lavoro di squadra' (2)... - lorenteggio : #coronavirus #VACCINAZIONI ANTI-COVID, #FONTANA E #MORATTI IN FIERA A MILANO - beneventoapp : Coronavirus: Fontana e Moratti in Fiera Milano, ‘su vaccini servirà lavoro di squadra’: Milano, 7 feb. (Adnkronos)… - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana e Moratti in Fiera Milano, 'su vaccini servirà lavoro di squadra'... - SilvioMagliano : #RassegnaStampa 1?? 'La Stampa', 'Coronavirus, la movida clandestina si fa a Vanchiglia' ?? 2?? 'Corriere Torino',… -