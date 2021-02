Coronavirus, domani cambia la mappa dei colori: disposte mini zone rosse (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tutta l’Italia “in giallo”, fatta eccezione per Puglia, Sicilia e provincia di Bolzano, con mini zone rosse “sparse” là dove gli indici di contagi del Covid tornano ad alzarsi. E’ questa, a partire da domani lunedì 8 febbraio, la nuova mappa dei colori della Penisola alle prese con l’emergenza Covid-19, così come è stata “disegnata” dal monitoraggio settimanale della cabina di regia di Istituto superiore di sanità, ministero alla Salute e Regioni. L’unico cambio di colore rispetto alla scorsa settimana è quello della Sardegna, che passa al giallo allineandosi alla gran parte del territorio nazionale. Unici territori in arancione, dunque, restano Provincia di Bolzano (che da lunedì ha deciso un auto-lockdown per tre settimane, con un Rt superiore a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tutta l’Italia “in giallo”, fatta eccezione per Puglia, Sicilia e provincia di Bolzano, con“sparse” là dove gli indici di contagi del Covid tornano ad alzarsi. E’ questa, a partire dalunedì 8 febbraio, la nuovadeidella Penisola alle prese con l’emergenza Covid-19, così come è stata “disegnata” dal monitoraggio settimanale della cabina di regia di Istituto superiore di sanità,stero alla Salute e Regioni. L’unico cambio di colore rispetto alla scorsa settimana è quello della Sardegna, che passa al giallo allineandosi alla gran parte del territorio nazionale. Unici territori in arancione, dunque, restano Provincia di Bolzano (che da lunedì ha deciso un auto-lockdown per tre settimane, con un Rt superiore a ...

'Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - inizia una nuova fase della stagione di contrasto al Coronavirus. Assieme ad altre ...

Il ritorno alla normalità sembra abbastanza lontano. A Vibo il coronavirus continua ad imperversare. Specie nelle scuole la situazione è complessa. Ad ogni modo, ... E difficilmente domani le attività ...

Vaccino coronavirus: sulle liste Italia nel caos totale con le Regioni in ordine sparso e la complicata selezione degli under 55 per categorie specifiche. La proposta del modello israeliano. Anche nel ...

