Coronavirus: con 430 nuovi casi primato di Brescia in Lombardia (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - primato di Brescia e provincia per nuovi casi di Covid19 in Lombardia. Con 430 contagi supera la provincia di Milano, che ne conta 392, di cui 141 in città. A Monza ci sono 130 nuovi positivi, a Mantova 91 e a Varese 73. Sono 78 a Como e provincia, 78 anche a Pavia, 50 a Bergamo, 54 a Cremona, 43 a Lecco, 36 a Lodi e 27 a Sondrio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) -die provincia perdi Covid19 in. Con 430 contagi supera la provincia di Milano, che ne conta 392, di cui 141 in città. A Monza ci sono 130positivi, a Mantova 91 e a Varese 73. Sono 78 a Como e provincia, 78 anche a Pavia, 50 a Bergamo, 54 a Cremona, 43 a Lecco, 36 a Lodi e 27 a Sondrio.

sbonaccini : #sanitaER #Coronavirus tampone rapido e test sierologico in FARMACIA per tutti: in #EmiliaRomagna senza ricetta e a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, party con 200 giovani a Selva di Val Gardena #ortisei - Elix98754067 : RT @dukana2: #Covid19??11.641 nuovi casi in 24 ore con 206.789??Altri 270 morti??#TornateLiberi con #Zangrillo #Renzi #Draghi #Salvini #Mel… - dukana2 : #Covid19??11.641 nuovi casi in 24 ore con 206.789??Altri 270 morti??#TornateLiberi con #Zangrillo #Renzi #Draghi… - TV7Benevento : Coronavirus: con 430 nuovi casi primato di Brescia in Lombardia... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus con Coronavirus, 668 nuovi casi, con età media di 46 anni; 22 i decessi Toscana Notizie Covid-19, vaccino AstraZeneca avrebbe efficacia ridotta su variante sudafricana | ScuolaInforma

Covid-19, il vaccino di AstraZeneca e dell’università di Oxford avrebbe effetti ridotti contro la variante sudafricana del virus. Sembra proprio che potremo avere una nuova versione pronta da utilizza ...

Coronavirus: con 430 nuovi casi primato di Brescia in Lombardia

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Primato di Brescia e provincia per nuovi casi di Covid19 in Lombardia. Con 430 contagi supera la provincia di Milano, ...

Covid-19, il vaccino di AstraZeneca e dell’università di Oxford avrebbe effetti ridotti contro la variante sudafricana del virus. Sembra proprio che potremo avere una nuova versione pronta da utilizza ...Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Primato di Brescia e provincia per nuovi casi di Covid19 in Lombardia. Con 430 contagi supera la provincia di Milano, ...