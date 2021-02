Coronavirus al Cotugno di Napoli braccialetto elettronico per i positivi: progetto senza precedenti in Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinaria. È il progetto partito all’ospedale Cotugno di Napoli che coinvolge, al momento, i pazienti della prima divisione e del pronto soccorso. Il sistema, unico nel suo genere, in Italia, finora, è stato impiegato per monitorare i pazienti a domicilio. L’Azienda Ospedaliera dei Colli è la prima struttura ospedaliera a utilizzare questo particolare dispositivo per per i pazienti ricoverati, considerando le difficoltà gestionali dei pazienti Covid. “I pazienti – spiega Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – vengono dotati di un kit composto da 2 sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune fascette di ricambio, i sensori consentono il monitoraggio non solo della ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) Unper monitorare i pazientiricoverati in degenza ordinaria. È ilpartito all’ospedalediche coinvolge, al momento, i pazienti della prima divisione e del pronto soccorso. Il sistema, unico nel suo genere, in, finora, è stato impiegato per monitorare i pazienti a domicilio. L’Azienda Ospedaliera dei Colli è la prima struttura ospedaliera a utilizzare questo particolare dispositivo per per i pazienti ricoverati, considerando le difficoltà gestionali dei pazienti Covid. “I pazienti – spiega Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – vengono dotati di un kit composto da 2 sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune fascette di ricambio, i sensori consentono il monitoraggio non solo della ...

