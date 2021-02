Corona virus | Italia | 427024 attualmente positivi a test -10 in un giorno con 91273 decessi 270 e 2118441 guariti 11380 Totale di 2636738 casi 11641 Dati della protezione civile | effettuati 206789 tamponi

Rinaldi_euro : Questa sera abbiamo appreso che c’è una variante italiana del virus: il Corona-electionibus - Socialas991 : Forse e, dico forse dovremmo preoccuparci qui.... altro che corona virus.... - Italy1Dr : Con il quale possiamo (sconfiggere) questo (Corona virus Pandemic). - Italy1Dr : In modo che possa (funzionare) anche oggi anche in questo (Corona Virus Pandemic). Le nostre lavorazioni e le nostr… - Italy1Dr : mi rende sempre una persona molto diversa dal resto del le persone. Sono d'accordo sul fatto che alla data odierna… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito ...Decisivi Pandev ed il portiere Perin La squadra in un periodo molto complicato per le polemiche su Gattuso, gli infortuni e i contagi del, contro una formazione rigenerata dalla cura ...Sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +13.442, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.636.738 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...Dopo la flessione di ieri, torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.741 positivi su 19.581 tamponi effettuati, 195 in più ...