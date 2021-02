Conti: “Siamo pronti per la guerra. Oggi inizia un nuovo campionato” (Di domenica 7 febbraio 2021) Andrea Conti, difensore del Parma, ha parlato così a Sky Sport poco prima del match contro il Bologna: “Siamo pronti per la guerra. Scherzi a parte, Oggi inizia un nuovo campionato, dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi: la classifica non è delle migliori, dobbiamo fare qualcosa”. Foto: Twitter Krause L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Andrea, difensore del Parma, ha parlato così a Sky Sport poco prima del match contro il Bologna: “per la. Scherzi a parte,un, dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi: la classifica non è delle migliori, dobbiamo fare qualcosa”. Foto: Twitter Krause L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

gattotattoo : @robersperanza Siamo alla resa dei conti e molti di voi a occhio non la passeranno liscia. - Antonio80155302 : Vaccinati al 7 febbraio ( 2 dosi) 1.115.000 persone. Ma dove vogliamo andare? Siamo 60milioni. Ce li vogliamo fare… - Lucilla61012753 : Invece ora siamo fermi da quasi due mesi. E altri due ce ne vorranno. Che in questa situazione il tempo sono vite u… - sonperplessa : @lukydeluxe @LiaPomponio Non si preoccupi, era solo curiosità dovuta al fatto che ha riprodotto fedelmente una lasa… - edcguitar : @Filoribs @ricpuglisi Siamo già in otto: i conti non tornano. -