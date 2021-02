Come igienizzare le mani al meglio: gel o salviette? Cosa scegliere (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell’ultimo anno, probabilmente Come non mai, abbiamo imparato quanto sia importante lavarsi spesso le mani. Sembra una Cosa scontata ma non lo è affatto ne è dimostrazione il fatto che ormai ci teniamo molto all’igiene delle nostre mani e cerchiamo, anche per difenderci dal covid 19, di igienizzarle il più possibile. Non sempre però possiamo lavare la mani con comodità. Quando ci troviamo fuori casa e non possiamo lavarle con acqua e sapone, ci affidiamo a gel e alle salviettine disinfettanti ed igienizzanti. Questi prodotti sono diventati parte della nostra quotidianità eppure delle volte ci si chiede quali sono i migliori oppure se è corretto usare il gel o le salviette. Insomma, Come si tengono le mani il più pulite possibile? In questo articolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell’ultimo anno, probabilmentenon mai, abbiamo imparato quanto sia importante lavarsi spesso le. Sembra unascontata ma non lo è affatto ne è dimostrazione il fatto che ormai ci teniamo molto all’igiene delle nostree cerchiamo, anche per difenderci dal covid 19, di igienizzarle il più possibile. Non sempre però possiamo lavare lacon comodità. Quando ci troviamo fuori casa e non possiamo lavarle con acqua e sapone, ci affidiamo a gel e alle salviettine disinfettanti ed igienizzanti. Questi prodotti sono diventati parte della nostra quotidianità eppure delle volte ci si chiede quali sono i migliori oppure se è corretto usare il gel o le. Insomma,si tengono leil più pulite possibile? In questo articolo ...

