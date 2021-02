Colori - Quelle auto vestite come Arlecchino - FOTO GALLERY (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alle auto bicolore siamo ormai abituati: eleganti o vistose a seconda degli abbinamenti, le opzioni a doppia cromia sono sempre più diffuse tra i listini delle Case automobilistiche. Il discorso cambia quando le nuance sono ben più di due. Tanti Colori. Per l'esempio più famoso bisogna tornare al 1995, quando la Volkswagen ebbe il coraggio di lanciare sul mercato la Polo Harlekin, con una carrozzeria a quattro Colori, peraltro distribuiti asimmetricamente. Un azzardo? Non proprio: quella che inizialmente sembrava una follia avrebbe poi riscosso un discreto riscontro, tanto da convincere la Casa di Wolfsburg ad aumentare la produzione fino a 3.100 unità. Numeri da serie speciale, certo, ma comunque tanti per un'auto vestita da Arlecchino, peraltro seguita da un'omologa versione della ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021) Allebicolore siamo ormai abituati: eleganti o vistose a seconda degli abbinamenti, le opzioni a doppia cromia sono sempre più diffuse tra i listini delle Casemobilistiche. Il discorso cambia quando le nuance sono ben più di due. Tanti. Per l'esempio più famoso bisogna tornare al 1995, quando la Volkswagen ebbe il coraggio di lanciare sul mercato la Polo Harlekin, con una carrozzeria a quattro, peraltro distribuiti asimmetricamente. Un azzardo? Non proprio: quella che inizialmente sembrava una follia avrebbe poi riscosso un discreto riscontro, tanto da convincere la Casa di Wolfsburg ad aumentare la produzione fino a 3.100 unità. Numeri da serie speciale, certo, ma comunque tanti per un'vestita da, peraltro seguita da un'omologa versione della ...

