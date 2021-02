Co-genitorialità platonica | è davvero questo il futuro per le nuove generazioni?

(Di domenica 7 febbraio 2021) Come stabilire quel limite sottile e quasi invisibile tra il desiderio di formare una famiglia e quello di avere un figlio? Perché a volte accade, semplicemente, che la persone giusta tardi ad arrivare o che, tra i partner avuti, nessuno sia stato in grado di farci vivere quel lieto fine tanto agognato. Ma nonostante i fallimenti, quelli amorosi, il desidero di avere un bambino è rimasto sempre lì, persistente e inamovibile. E più si collezionavano storie da dimenticare, più quella di avere un figlio a tutti i costi diventava quasi un ossessione. Emblematico è un articolo del The Guardian che parla della co-, una forma che concederebbe la possibilità di avere figli, a chi li desidera, anche senza un partner. Insomma, si sceglie una persona con la quale condividere la responsabilità della crescita di un bambino senza alcuna ...

In un mondo in cui la biologia e la parità di diritti hanno diversificato i modi per creare una famiglia, la co-, ovvero la decisione di avere un figlio con qualcuno con cui ...', è così che il The Guardian ha definito quella che è una nuova forma del 'figlio a tutti costi' ma in maniera naturale. In questo caso si tratta di ottenere un bambino anche ...