Cinema | è morto Peppino Rotunno | maestro della fotografia di Visconti e Fellini** 4

(Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) -ha continuato a lavorare anche nel cinema europeo, con Claude Goretta ("Orfeo" del 1985) e Terry Gilliam ("Le avventure del barone di Munchausen" del 1988), e in quello italiano con Peter Del Monte ("Giulia e Giulia" del 1987, in cui ha sperimentato le telecamere ad alta definizione e il trasferimento del segnale video su pellicola), Roberto Faenza ("Mio caro dottor Gräsler" del 1990), Dario Argento ("La sindrome di Stendhal" del 1996). Dagli anni Ottanta si è interessato del restauro dei classici del cinema italiano e dal 1988 ha insegnato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma (oggi Scuola nazionale di cinema).

repubblica : È morto l'attore premio Oscar Christopher Plummer - SkyTG24 : E' morto a 91 anni Christopher Plummer, una vita da attore da Shakespeare al cinema - repubblica : È morto Peppino Rotunno, il maestro della fotografia di Visconti e Fellini - ClaraMutsc : RT @TgLa7: Cinema: morto Peppino Rotunno, grande direttore fotografia . Collaboratore di Fellini e Visconti, aveva 97 anni - laviniamainardi : RT @Corriere: È morto Peppino Rotunno, maestro della fotografia che lavorò con Fellini e Visconti -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema morto

a 97 anni nella sua casa di Roma uno dei più importanti e premiati direttori della fotografia delitaliano e internazionale, Giuseppe Rotunno, detto Peppino. Grande collaboratore di ...Giuseppe Rotunno, detto Peppino. È stato uno dei più grandi direttori della fotografia. Aveva ... Anche film meno impegnati, ma allo stesso modo importanti per la storia delcome Non ci ...Aveva 97 anni, firmò Satyricon, Amarcord, Rocco e i Suoi Fratelli e Il Gattopardo. Ma lavorò anche con grandi registi americani, vedi «All that jazz» di Bob Fosse ...È passato un anno dalla morte del leggendario attore Kirk Douglas e suo figlio, Michael Douglas, ha condiviso un tributo speciale per suo padre. L'attore ...