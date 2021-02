Cina, Russia e Iran. Biden non sarà sleepy. E sull’Europa… (Di domenica 7 febbraio 2021) Altro che sleepy Joe. A Washington DC tira una nuova aria anche per la politica estera americana. E chi credeva che l’amministrazione di Joe Biden e Kamala Harris stesse per inaugurare una restaurazione dell’era Obama rischia di aver fatto male i conti. Il primo Foreign policy speech del presidente, pronunciato giovedì a Foggy Bottom, nella sede del Dipartimento di Stato, sta lì a dimostrarlo. La dottrina Biden per gli affari esteri è più disruptive di quanto non si pensi, hanno spiegato la vicepresidente del Centro Studi Americani Marta Dassù e il direttore di Aspenia Online Roberto Menotti nell’ultimo Live Talk di Formiche, “Biden foreign policy”. Non sbaglia chi parla di un ritorno al “vecchio metodo”. Quanto ai rapporti con il mondo diplomatico la Casa Bianca di Donald Trump è stata davvero una parentesi nella ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Altro cheJoe. A Washington DC tira una nuova aria anche per la politica estera americana. E chi credeva che l’amministrazione di Joee Kamala Harris stesse per inaugurare una restaurazione dell’era Obama rischia di aver fatto male i conti. Il primo Foreign policy speech del presidente, pronunciato giovedì a Foggy Bottom, nella sede del Dipartimento di Stato, sta lì a dimostrarlo. La dottrinaper gli affari esteri è più disruptive di quanto non si pensi, hanno spiegato la vicepresidente del Centro Studi Americani Marta Dassù e il direttore di Aspenia Online Roberto Menotti nell’ultimo Live Talk di Formiche, “foreign policy”. Non sbaglia chi parla di un ritorno al “vecchio metodo”. Quanto ai rapporti con il mondo diplomatico la Casa Bianca di Donald Trump è stata davvero una parentesi nella ...

