Ciclocross | Ceylin del Carmen Alvarado fulmina Brand in volata nel Krawatencross di Lille

(Di domenica 7 febbraio 2021) La campionessa d’Europadel(Alpecin-Fenix) batte l’iridata Lucinda(Baloise-Trek) e, per il secondo anno consecutivo, mette il suo sigillo suldi, penultima prova di X2O Badkamers Trofee 2020-2021. Sul gradino più basso del podio sale Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), che completa una tripletta tutta neerlandese. Quarto posto, invece, per la miglior Sanne Cant (IKO) della stagione. La prima delle italiane è stata Eva Lechner (Starcasino), la quale è giunta decima. La gara, per l’occasione caratterizzata dalla neve, ha visto Betsema partire fortissimo e guadagnare immediatamente qualche metro sulle rivali. La neerlandese, inoltre, nel corso dei primi due giri, è stata colei che ha guidato meglio, mentre le sue prime inseguitrici, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Ceylin

OA Sport

Davanti s'invola Denise Betsema , andando a prendersi un meritato successo, mentreDel ...Lions accettando un pur discutibile 'biscottone' che non è una cosa molto frequente nel. ...Seguirà Yara Kastelijn ad 1'04' e solo sesta, ad 1'12',Del Carmen Alvarado, precedendo una ... sorpresa di giornata ma non nuova a questo tipo di exploit nel(a Valkeburg terminò ...La campionessa d'Europa Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) batte l'iridata Lucinda Brand (Baloise-Trek) e, per il secondo anno consecutivo, mette il suo sigillo sul Krawatencross di Lille, pen ...Dopo l’appuntamento iridato torna il grande ciclocross con l’8\^ ed ultima tappa del Superprestige, andata in scena a Middelkerke. In campo maschile, assenti i big, la lotta tr ...