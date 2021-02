Ciclismo, le parole di George Bennett: “Non voglio andare al Tour de France, punto alle Olimpiadi” (Di domenica 7 febbraio 2021) Un 2021 intensissimo: è l’anno olimpico, in tanti punteranno ai Giochi di Tokyo, in una stagione che per tutti gli sport sarà molto compressa a causa dei problemi legati alla pandemia. Per quanto riguarda il Ciclismo su strada appare impossibile puntare alla manifestazione a Cinque Cerchi passando per il Tour de France, che terminerà pochi giorni prima. Sarà fondamentale dunque fare una scelta. Chi sembra aver già deciso è George Bennett. Il neozelandese della Jumbo-Visma vuole assolutamente giocarsi le possibilità in terra nipponica, passando per il Giro d’Italia e rifiutando la Grande Boucle. Un concetto espresso a tutto tondo in un’intervista a Stuff. Le sue parole: “Non avviene spesso di sentire qualcuno che dice di non voler fare il Tour, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Un 2021 intensissimo: è l’anno olimpico, in tanti punteranno ai Giochi di Tokyo, in una stagione che per tutti gli sport sarà molto compressa a causa dei problemi legati alla pandemia. Per quanto riguarda ilsu strada appare impossibile puntare alla manifestazione a Cinque Cerchi passando per ilde, che terminerà pochi giorni prima. Sarà fondamentale dunque fare una scelta. Chi sembra aver già deciso è. Il neozelandese della Jumbo-Visma vuole assolutamente giocarsi le possibilità in terra nipponica, passando per il Giro d’Italia e rifiutando la Grande Boucle. Un concetto espresso a tutto tondo in un’intervista a Stuff. Le sue: “Non avviene spesso di sentire qualcuno che dice di non voler fare il, ...

