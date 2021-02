Ciclismo | il promettente ucraino Andrii Ponomar firma con l’Androni-Sidermec

(Di domenica 7 febbraio 2021) Gianni Savio ha piazzato un altro colpo dei suoi. Il team manager del, infatti, ha messo sotto contratto il diciottenne, nel 2019 campione d’Europa juniores.è un corridore con caratteristiche di passista-scalatore e nel 2020 ha corso proprio qua in Italia, sempre tra gli juniores, con la maglia del Team Franco Ballerini, sodalizio affiliato alla Vini Zabù. Nella scorsa stagione, oltretutto,ha conquistato una delle gare a tappe più rinomate della categoria juniores, vale a dire il GP Ruebiland. Essa è una corsa decisamente dura che si svolge in Svizzera. L’, sarà, dunque, il secondo atleta classe 2002 a gareggiare, in questa stagione, con la maglia del. L’altro è ...

