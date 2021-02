Ciclismo | Cameron Meyer rivince il campionato nazionale australiano Tra le donne trionfa Sarah Roy

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Si sono tenuti questa notte i campionati australiani 2021 disu strada e(BikeExchange) si è imposto per il secondo anno consecutivo. Il nove volte iridato su pista hato battendo, in volata, un gruppo di nove corridori. Al secondo posto si è piazzato il giovane Kelland O’Brien (Inform TMX MAKE), mentre il gradino più basso del podio è stato conquistato da Scott Bowden (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme)., che in pista è stato un fenomeno assoluto, in particolar modo nella corsa a punti e nell’Americana, su strada non è mai realmente riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Sono ormai passati dieci anni da quel gennaio in cui, nell’arco di pochi giorni,vinse il titoloa cronometro e il Tour Down Under. Da allora, ...