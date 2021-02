Chi sono i figli di Renato Pozzetto, Giacomo e Francesca? (Di domenica 7 febbraio 2021) Renato Pozzetto e la moglie Brunella Gubler hanno avuto due figli: Giacomo e Francesca che hanno fatto diventare l'attore nonno per ben 5 volte. Giacomo e Francesca sono i due figli nati dal matrimonio tra Renato Pozzetto e la moglie Brunella Gubler. Ecco chi sono e cosa fanno i due ragazzi che hanno regalato ai genitori 5 nipoti. Giacomo Pozzetto Giacomo Pozzetto ha provato a seguire le orme del padre recitando in tre pellicole Papà dice messa di Renato Pozzetto e nel 2008 nel film Miss Take interpretato da Anna Valle e Remo Girone. Giacomo ha poi deciso di abbandonare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)e la moglie Brunella Gubler hanno avuto dueche hanno fatto diventare l'attore nonno per ben 5 volte.i duenati dal matrimonio trae la moglie Brunella Gubler. Ecco chie cosa fanno i due ragazzi che hanno regalato ai genitori 5 nipoti.ha provato a seguire le orme del padre recitando in tre pellicole Papà dice messa die nel 2008 nel film Miss Take interpretato da Anna Valle e Remo Girone.ha poi deciso di abbandonare ...

