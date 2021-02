Chi era Brunella Gubler, la moglie di Renato Pozzetto e di cosa è morta (Di domenica 7 febbraio 2021) Brunella Gubler è stata l'unica donna che Renato Pozzetto ha amato nella sua vita: ecco chi era la donna che è scomparsa nel 2009. Renato Pozzetto ha amato la stessa donna per tutta la vita. L'attore e Brunella Gubler sono stati insieme per oltre cinquant'anni fino al dicembre del 2009 quando la donna è morta per cause che l'attore non ha mai ufficialmente rivelato. Ecco chi era Brunella Gubler, la moglie di Renato Pozzetto. Renato Pozzetto e Brunella Gubler si sono incontrati da adolescenti sul Lago Maggiore. Avevano solo 16 anni, frequentavano la stessa comitiva e da allora non si ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)è stata l'unica donna cheha amato nella sua vita: ecco chi era la donna che è scomparsa nel 2009.ha amato la stessa donna per tutta la vita. L'attore esono stati insieme per oltre cinquant'anni fino al dicembre del 2009 quando la donna èper cause che l'attore non ha mai ufficialmente rivelato. Ecco chi era, ladisi sono incontrati da adolescenti sul Lago Maggiore. Avevano solo 16 anni, frequentavano la stessa comitiva e da allora non si ...

LiaQuartapelle : Se la Lega vota un governo guidato da Draghi sarà una vittoria del fronte europeista. Chi ha un problema è Salvini,… - AlbertoBagnai : Ma nel 2016 fu umiliante, e capisco che per aiutarli la Festa della rete eliminasse la categoria “Economia”. Non ce… - LiaQuartapelle : Come racconta @LaStampa l’Italia non era presente all’udienza di condanna a @navalny. L’ambasciata a Mosca rimedi a… - alnomepensodopo : RT @prelemiupdates: hai bisogno di attenzioni, infatti chi c’era con te mentre era a letto a piangere post puntata dove hanno annunciato il… - Andre89boa : RT @sheva19821: @iMilanista Esattamente, quello che penso anche io. Pensa che anni addietro c'era chi voleva Gino sulla nostra panchina. -