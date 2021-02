Chi è Stella Scarafoni, la compagna di Marco Giallini (Di domenica 7 febbraio 2021) Stella Scarafoni, che vive a Roma da quando è bambina, è nata nel 1985. Ha quindi 22 anni meno del celebre compagno, classe 1963. Trentasette anni, bionda e con due fantastici occhi azzurri. Stella ha riportato l’amore nel cuore dell’attore Marco Giallini dopo il suo lutto, rimasto solo con i due figli, in seguito alla triste e prematura scomparsa della moglie Loredana Giallini per un emorragia cerebrale. Semplice e discreta, Stella sa stare sempre al suo fianco, conservando una rara discrezione, consapevole anche del fatto che non potrà mai sostituire completamente Loredana. A detta dell’uomo, la donna avrebbe ben compreso anche la difficile situazione che si trovavano ad affrontare i figli dell’attore, riuscendo a diventare presto loro amica e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021), che vive a Roma da quando è bambina, è nata nel 1985. Ha quindi 22 anni meno del celebre compagno, classe 1963. Trentasette anni, bionda e con due fantastici occhi azzurri.ha riportato l’amore nel cuore dell’attoredopo il suo lutto, rimasto solo con i due figli, in seguito alla triste e prematura scomparsa della moglie Loredanaper un emorragia cerebrale. Semplice e discreta,sa stare sempre al suo fianco, conservando una rara discrezione, consapevole anche del fatto che non potrà mai sostituire completamente Loredana. A detta dell’uomo, la donna avrebbe ben compreso anche la difficile situazione che si trovavano ad affrontare i figli dell’attore, riuscendo a diventare presto loro amica e ...

