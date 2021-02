Chi è Piera Napoli | la cantante neomelodica uccisa a Palermo L’ultimo post sui social | “Se vuoi che ti regalino dei fiori a San Valentino muori il 13”

(Di domenica 7 febbraio 2021) È lala donna ritrovata morta in un’abitazione di via Vanvitelli a. Aveva 32 anni e secondo le prime notizie èa coltellate: il suo corpo era riverso in una pozza di sangue nel bagno della casa dove viveva con il marito, Salvatore Baglione di 37 anni, e i loro tre figli. L’uomo è sotto interrogatorio da parte dei carabinieri che hanno sequestrato un coltello da cucina, possibile arma del delitto: i giornali locali riferiscono che sarebbe stato lui a presentarsi in caserma. La vittima era unaamante della musicain dialetto napoletano:aveva pubblicato nel 2016 un disco con le canzoni scritte e suonate per lei da Gianni Luna. Brani che ...

Dramma in Italia, una cantante neomelodica famosissima è stata uccisa in casa. Il marito è stato portato in caserma con la polizia ...I carabinieri hanno sequestrato un grosso coltello da cucina che sarebbe stato trovato in casa. Forse l'arma del delitto. Sul corpo di Piera Napoli, 32 anni, madre di tre figli, sono state trovate fer ...