"Che tenerezza" Gerry Scotti posta la prima foto da nonno (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo un 2020 piuttosto tumultuoso, Gerry Scotti ha potuto godere di una delle gioie più grandi in assoluto, ovvero diventare nonno. Il popolare ed amatissimo presentatore, dopo aver combattuto vittoriosamente contro il Covid-19, aveva dichiarato di volersi staccare un po' dalla televisione per calarsi completamente nei panni del nonno e così ha fatto. L'amatissimo conduttore ha occhi solo per la piccola Virginia Da un po' assente sui social, Gerry ha voluto condividere con i fan una foto che lo ritrae assieme alla piccola Virginia; la didascalia è dolcissima: È da un po' che non vi saluto, sono molto impegnato…….

