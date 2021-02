Che tempo che fa stasera domenica 7 febbraio in tv: orario, ospiti e anticipazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Che tempo che fa va in scena stasera domenica 7 febbraio su Rai Tre. Il programma condotto da Fabio Fazio comincerà con l’anteprima alle ore 20, per poi tornare con il programma vero e proprio alle ore 20:30, mentre alle 23 andrà in onda “Che tempo Che Fa – Il Tavolo”. Sono tantissimi gli ospiti attesi in puntata. Le luci dei riflettori sono inevitabilmente puntate sull’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Gli altri ospiti internazionali presenti saranno invece George Clooney, Jane Fonda, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Carla Bruni con comparsata del compagno Sarkozy, l’attivista Greta Thunberg e infine il virologo Anthony S. Fauci. Ci saranno poi Franco Locatelli e Roberto Burioni per parlare dell’emergenza Coronavirus, Massimo Scaccabarozzi, Giovanni ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Cheche fa va in scenasu Rai Tre. Il programma condotto da Fabio Fazio comincerà con l’anteprima alle ore 20, per poi tornare con il programma vero e proprio alle ore 20:30, mentre alle 23 andrà in onda “CheChe Fa – Il Tavolo”. Sono tantissimi gliattesi in puntata. Le luci dei riflettori sono inevitabilmente puntate sull’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Gli altriinternazionali presenti saranno invece George Clooney, Jane Fonda, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Carla Bruni con comparsata del compagno Sarkozy, l’attivista Greta Thunberg e infine il virologo Anthony S. Fauci. Ci saranno poi Franco Locatelli e Roberto Burioni per parlare dell’emergenza Coronavirus, Massimo Scaccabarozzi, Giovanni ...

ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - robertosaviano : Manifestare in #Russia ha qualcosa a che vedere con l'ostinazione, la persistenza: non la provocazione ma la contin… - marattin : I quotidiani oggi riportano che la Corte dei Conti avrebbe definito “auspicabile” una nuova imposta patrimoniale. E… - jabberwocky3380 : RT @f_uccheddu: 'Quando ti manca qualcuno, puoi anche cercare di tenerti occupato tanto da non avere tempo di pensarci. Ma poi basta che ti… - dvngswoman : auguri al mio broccolo che è diventato così importante per me in così poco tempo. Ti auguro tutto il meglio?? -