Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 febbraio 2021

Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 7 febbraio, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 7 febbraio 2021, di Che tempo che fa? Il più atteso è certamente il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per la prima volta ...

