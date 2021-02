Che tempo che Fa, Obama: la qualità di Michelle che l’ha conquistato (Di domenica 7 febbraio 2021) Grande emozione per Fabio Fazio, che ha avuto l’onore di intervistare il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Un collegamento esclusivo ed estremamente atteso dal pubblico di Che tempo che Fa. Il presentatore, dopo essersi preparato con cura, ha così conversato con Obama, toccando temi di pubblico interesse. L’ex Presidente degli USA, però, si è anche lasciando andare, fornendo alcuni dettagli sulla sua sua vita privata. Sotto l’occhio dei riflettori, c’è il suo matrimonio con Michelle, che l’ha sempre sostenuto e si è mostrata, con fierezza, costantemente al suo fianco. Michelle e Barack, sono infatti una delle coppie più apprezzate e famose del mondo. Si sono conosciuti nell’estate del 1989 ed è stata antipatia a prima vista. Tra loro, ... Leggi su dilei (Di domenica 7 febbraio 2021) Grande emozione per Fabio Fazio, che ha avuto l’onore di intervistare il quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d’America Barack. Un collegamento esclusivo ed estremamente atteso dal pubblico di Cheche Fa. Il presentatore, dopo essersi preparato con cura, ha così conversato con, toccando temi di pubblico interesse. L’ex Presidente degli USA, però, si è anche lasciando andare, fornendo alcuni dettagli sulla sua sua vita privata. Sotto l’occhio dei riflettori, c’è il suo matrimonio con, chesempre sostenuto e si è mostrata, con fierezza, costantemente al suo fianco.e Barack, sono infatti una delle coppie più apprezzate e famose del mondo. Si sono conosciuti nell’estate del 1989 ed è stata antipatia a prima vista. Tra loro, ...

ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - marattin : Draghi non fa finire la politica: la costringe ad alzare l’asticella e a dare il meglio. E magari, nel tempo, pure… - AlbertoBagnai : Qui non siamo a sinistra: possono esprimersi tutti. Ma risparmiamoci la retorica de “er popolo”. Er popolo non ha t… - HegelFriedrich : @CCKKI Il Nobel per la Pace, oltre ai noti interventi in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, ha bombardato anche lo Y… - Apache1000100 : @puntopuntox @aAnnanka Che argomenti? Ne sto trattando diversi con piú persone alla volta, e non ho tempo per te, i… -