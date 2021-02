Che Tempo Che Fa gli ospiti di domenica 7 febbraio 2021: Barack Obama, Renato Pozzetto, Pupi Avati (Di domenica 7 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa gli ospiti della puntata di domenica 7 febbraio 2021: Barack Obama, Renato Pozzetto, Pupi Avati, Paolo Rossi e altri domenica 7 febbraio 2021 su Rai 3 torna Che Tempo Che fa con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 7 febbraio 2021) CheChe Fa glidella puntata di, Paolo Rossi e altrisu Rai 3 torna CheChe fa con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la ...

ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - robertosaviano : Manifestare in #Russia ha qualcosa a che vedere con l'ostinazione, la persistenza: non la provocazione ma la contin… - marattin : I quotidiani oggi riportano che la Corte dei Conti avrebbe definito “auspicabile” una nuova imposta patrimoniale. E… - TammaGraziagt : @MadameA02 Rubare del tempo per qualcosa che si ama fare :) - 1puntoevirgola : RT @pycall__: Guardandomi alle spalle ho capito che a salvarmi non è mai stato quello che ho voluto tenere al riparo dai tempi, ma quello c… -