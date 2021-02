Che Tempo Che Fa, Barack Obama ospite di Fabio Fazio: è la prima volta che l’ex presidente Usa rilascia un’intervista tv in Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) Barack Obama ospite di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Domenica 7 febbraio, alle 20.00 su Rai3, l’ex presidente Usa rilascia un’intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo, “Una terra promessa”, edita in Italia da Garzanti. È la prima volta che il 44° presidente degli Stati Uniti, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”, rilascia un’intervista in tv in Italia. “Una terra promessa”, pubblicata lo scorso novembre in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021)di CheChe Fa con. Domenica 7 febbraio, alle 20.00 su Rai3,Usaesclusiva in tv inche avrà per tema la sua autobiografia di grande successo, “Una terra promessa”, edita inda Garzanti. È lache il 44°degli Stati Uniti, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”,in tv in. “Una terra promessa”, pubblicata lo scorso novembre in ...

